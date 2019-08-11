Источник: «Калев» подписал тяжёлого форварда Коулби

Эстонский клуб «Калев» подписал контракт с тяжёлым форвардом Дуайтом Коулби, сообщает Sportando.

Минувший сезон американец провёл в японском клубе «Акита» и бельгийском «Льеже». Коулби является бывшим игроком университета Канзаса.

В минувшем сезоне «Калев» в Единой лиге ВТБ занял седьмое место и вышел в плей-офф. Но уже в первом раунде плей-офф «Калев» потерпел поражение от УНИКСа. Казанцы выиграли серию в трёх матчах.

Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 25 сентября. 13 команд-участниц проведут двухкруговой турнир – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях). По итогам регулярного чемпионата восемь лучших команд Лиги сыграют в плей-офф, который и определит обладателя титула – все серии пройдут до двух побед по схеме 1-1-1.



В новом сезоне Единой лиги ВТБ не примет участия рижский ВЭФ. Действующим победителем турнира является ЦСКА.