Лиллард признался, что хочет получить «Грэмми»

Разыгрывающий «Портленд Трэил Блэйзерс» Дэмиан Лиллард признался, что хотел бы получить «Грэмми». Ранее спортсмен объявил, что выпускает третий альбом «Big D.O.L.L.A». Лиллард записывает композиции под псевдонимом Dame D.O.L.L.A.

«Конечно, меня больше интересует титул MVP и чемпионство. Но многие ли звёзды спорта могут сказать, что они получили «Грэмми»?

Главное — поддержка. Я знаю, как важно попасть в плейлисты. И мои фанаты поддерживают меня, они любят мою музыку и относятся к ней с уважением», — цитирует Лилларда TMZ.

В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи за игру.

Ранее он принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года.