Российские юниорки уступили итальянкам в финале чемпионата Европы
Женская сборная России проиграла в финале чемпионата Европы среди девушек до 20 лет, проходившего в Чехии. В финальном матче россиянки уступили соперницам из Италии со счётом 67:70.
Самой результативной в составе российской сборной стала Кожухар, набравшая 19 очков. Зайцева оформила дабл-дабл, набрав 11 очков и 12 подборов. 11 очков также в активе Зоткиной.
В составе итальянок Верона набрала 25 очков.
В матче за третье место сборная Франции победила Бельгию со счётом 50:34.
Чемпионат Европы среди девушек до 20 лет
Финал
Италия – Россия — 70:67 (12:12, 22:20, 18:19, 18:16)
Италия: Верона (25 + 7 подборов), Мадера (15 + 6 подборов).
Россия: Кожухар (19 + 6 подборов), Зайцева (11 + 12 подборов), Зоткина (11).
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