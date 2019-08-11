Российские юниорки уступили итальянкам в финале чемпионата Европы

Женская сборная России проиграла в финале чемпионата Европы среди девушек до 20 лет, проходившего в Чехии. В финальном матче россиянки уступили соперницам из Италии со счётом 67:70.

Самой результативной в составе российской сборной стала Кожухар, набравшая 19 очков. Зайцева оформила дабл-дабл, набрав 11 очков и 12 подборов. 11 очков также в активе Зоткиной.

В составе итальянок Верона набрала 25 очков.

В матче за третье место сборная Франции победила Бельгию со счётом 50:34.



Чемпионат Европы среди девушек до 20 лет

Финал

Италия – Россия — 70:67 (12:12, 22:20, 18:19, 18:16)

Италия: Верона (25 + 7 подборов), Мадера (15 + 6 подборов).

Россия: Кожухар (19 + 6 подборов), Зайцева (11 + 12 подборов), Зоткина (11).