Источник: Бизли заключил негарантированный контракт с «Детройтом»

Лёгкий форвард Майкл Бизли подписал годичный негарантированный контракт с «Детройт Пистонс», сообщает The Detroit News. Контракт станет гарантированным, если форвард будет в составе перед стартом регулярного чемпионата.

Также сообщается, что у Бизли было предложение на $2,6 млн из Китая, но он его отклонил.

Первые пять матчей нового сезона форвард пропустит из-за дисквалификации. Он был наказан за нарушение антинаркотической программы после того, как провалил тест осенью 2018 года. После этого появилась информация, что игрок может уехать в Китай, где он уже выступал.

Минувший сезон 30-летний Бизли провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он принял участие в 26 матчах, в среднем набирая по 7 очков за игру.