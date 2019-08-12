Источник: Бизли заключил негарантированный контракт с «Детройтом»
Лёгкий форвард Майкл Бизли подписал годичный негарантированный контракт с «Детройт Пистонс», сообщает The Detroit News. Контракт станет гарантированным, если форвард будет в составе перед стартом регулярного чемпионата.
Также сообщается, что у Бизли было предложение на $2,6 млн из Китая, но он его отклонил.
Первые пять матчей нового сезона форвард пропустит из-за дисквалификации. Он был наказан за нарушение антинаркотической программы после того, как провалил тест осенью 2018 года. После этого появилась информация, что игрок может уехать в Китай, где он уже выступал.
Минувший сезон 30-летний Бизли провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он принял участие в 26 матчах, в среднем набирая по 7 очков за игру.
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