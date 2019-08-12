Фридзон: радует, что появляются игроки, которые могут заменить наше поколение

Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон дал комментарий после победы в товарищеском матче с Сенегалом (73:56).

«Мы постепенно находим ту игру, которую хочет видеть тренер. Начали делиться мячом, показывать командный баскетбол. Все ребята получают удовольствие от игры. Если говорить про Сенегал, то это очень габаритная команда. Получить опыт игры с таким соперником важно перед ЧМ-2019.

Очень понравилось, как смотрелись наши молодые ребята. Они показали желание побороться, голод, здорово помогали нам во всех матчах. Радует, что появляются игроки, которые в ближайшие год-два могут заменить наше поколение», — приводят слова Фридзона «Известия».

Российская команда одержала победу во всех матчах турнира в Вероне и стала его победителем.