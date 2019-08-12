ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса

Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
В минувшем сезоне Джеймс выступал за «Милан Олимпию». В составе итальянского клуба он стал самым результативным игроком Евролиги, набирая в среднем 19,8 очка и 6,4 результативные передачи. Также он стал лидером лиги по трёхочковым попаданиям с игры и штрафным.
Джеймс является выпускником университета «Ламара». В разные годы он поиграл в чемпионатах Хорватии, Греции, Израиля, Испании и Италии. Также в сезоне 2017/2018 Джеймс провёл 36 матчей в НБА за «Финикс» и «Новый Орлеан».
Джеймс станет девятым иностранным игроком в составе ЦСКА. Регламент допускает заявлять лишь восемь легионеров на Лигу ВТБ, ещё один игрок может выступать в европейских клубных турнирах. Имя игрока, который будет выступать только в чемпионате Евролиги, будет названо тренерским штабом перед началом официальных матчей.
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