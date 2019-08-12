Итудис: Джеймсу придётся адаптироваться к системе ЦСКА

Главный тренер ПБК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с лучшим снайпером Евролиги Майком Джеймсом.

«Майк – очень талантливый игрок, который может создавать броски для себя и партнёров. За все годы, что он провёл в Евролиге и других соревнованиях разных уровней, он доказал, что умеет набирать очки, но в то же время ему придётся адаптироваться к нашей системе. В наших разговорах он уже заверил меня, что готов к этому. Желаем ему оставаться здоровым и помочь команде достигнуть поставленных целей.

Сейчас, когда мы завершили трансферный период, главное, что нам необходимо осознать – что команда не имеет практически ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона. Нужно как можно быстрее забыть о нашем успехе, особенно это касается тех, кто был частью предыдущей команды. Наша подготовка будет очень трудной, поскольку 6-7 игроков из разных стран будут представлять ЦСКА на чемпионате мира. Нужно стать командой, настроиться на совместную работу и показывать хороший коллективный баскетбол», — цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.