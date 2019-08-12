Джеймс: рад присоединиться к команде, которая обладает менталитетом победителей

Новичок ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал подписание контракта со столичным клубом. О переходе бывшего форварда «Олимпии» было объявлено сегодня, 12 августа.
«Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей.
Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать всё необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед», — приводит слова Джеймса пресс-служба ЦСКА.
В минувшем сезоне Джеймс выступал за «Милан Олимпию». В составе итальянского клуба он стал самым результативным игроком Евролиги, набирая в среднем 19,8 очка и 6,4 результативные передачи. Также он стал лидером лиги по трёхочковым попаданиям с игры и штрафным.
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