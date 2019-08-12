Де Коло: во Франции собралась очень талантливая команда, закрыты все позиции

Французский защитник «Фенербахче» Нандо де Коло поделился ожиданиями от Кубка мира, который будет проходить в конце августа и в сентябре в Китае.
«Нам нужно сосредоточиться на собственной игре и своей команде. Нужно сосредоточиться на себе, достичь того уровня, чтобы соперники боялись нас, при всём уважении к ним. Я думаю, что это лучший способ двигаться вперёд.
Тренировочные сборы не такие длинные. Нам нужно работать над командной химией, наладить коммуникацию между игроками. Мы все хотим достичь великих вещей и упорно работаем для этого. У нас должен быть одинаковый менталитет победителей.
Когда я только пришёл в национальную команду, нам не хватало рослых игроков. Затем у нас появились большие ребята, но не было снайперов. Как только появились результативные игроки, не хватало защитников. Но сегодня у нас собралась очень талантливая команда, закрыты все позиции», — цитирует бывшего игрока ЦСКА Eurohoops.
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