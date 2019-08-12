Карри — о новом альбоме Лилларда: на повторе

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высоко оценил новый альбом баскетболиста «Портленд Трэил Блэйзерс» Дэмьена Лилларда, вышедший 9 августа.



Ранее спортсмен объявил о выходе своего третьего музыкального альбома «Big D.O.L.L.A». Лиллард записывает композиции под псевдонимом Dame D.O.L.L.A.



«На повторе», — написал Стефен Карри в своём «инстаграме», прикрепив фотографию обложки альбома Лилларда.

Посмотреть публикацию можно в «инстаграме» Стефена Карри.



В минувшем регулярном чемпионате Дэмьен Лиллард принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, собирая 4,6 подбора и совершая 6,9 передачи за игру.



Ранее он принял решение отказаться от участия в чемпионате мира 2019 года.