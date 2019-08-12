Швед пропустит Кубок мира-2019 из-за травмы голеностопа

Защитник сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед пропустит Кубок мира-2019 в Китае из-за травмы голеностопа.
«Даже подумать не мог, что пропущу чемпионат мира. Я очень расстроен. Летом я работал по индивидуальной программе и в отпуске, и в последние три недели в Белгороде. Голеностоп меня беспокоил при высоких физических нагрузках, но становилось легче, и я рассчитывал, что успею восстановиться к приезду в сборную.
К сожалению, медосмотр я не прошел, врачи не допустили меня до тренировок. Я сразу позвонил главному тренеру сборной Сергею Базаревичу. Понимаю, что на меня в сборной рассчитывали. В ближайший месяц буду лечиться и заниматься под присмотром врачей в Химках», — приводит слова Алексея Шведа официальный сайт подмосковной команды.
Швед пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы стопы. Изначально планировалось что Швед присоединится к сборной на этой неделе.
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