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Кулагин: я в недоумении, у меня никогда не было проблем с глазами

Кулагин: я в недоумении, у меня никогда не было проблем с глазами
Баскетбол / Сборные 0

Защитник «Локомотива-Кубань» и сборной России Дмитрий Кулагин прокомментировал ситуацию вокруг своего неучастия в Кубке мира-2019 из-за отслоения сетчатки обоих глаз.

«До сих пор нахожусь в недоумении, ведь я никогда не жаловался на проблемы с глазами. Огромная благодарность врачам сборной России. Можно сказать, что они спасли мое зрение. Я до последнего надеялся, что быстро вернусь в строй, но, выслушав доводы врачей и их рекомендации, решил следовать их советам по восстановлению.

К сожалению, в этом году я не смогу помочь сборной. Это решение было сложным для меня — я как никто мечтал оказаться на Кубке мира. Тем не менее, вместе со страной буду пристально следить за успехами наших ребят и поддерживать их!», — приводит словаДмитрия Кулагина официальный сайт Российской федерации баскетбола.

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