Тараканов: в сборной проблема с первым номером? Где Понкрашов и Воронов?

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился своим мнением о том, как сборная России может решить проблему отсутствия чисто выраженного первого номера. Напомним, что в Кубке мира не смогут принять участия Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин
«Придётся играть теми, кто есть. Что ему ещё остается? Других не будет. Кто бы мог заменить выбывших? В первую очередь возникает вопрос — если есть проблемы с первыми номерами, где Понкрашов, где Воронов? В данной ситуации, это первые фамилии, которые у меня сразу всплывают в голове. Но на них уже поставили крест. Думаю, если бы их позвали, они бы с удовольствием присоединились. Но у Базаревича свой взгляд, другая тактика. А это люди опытные, умелые, которые точно могли бы помочь.
Непонятно, в каком состоянии Миша Кулагин. Он тоже далеко не всегда чистый первый номер, любит атакующую игру, берёт на себя инициативу. Что касается молодых ребят, во-первых, непонятно кто из них поедет на Кубок мира. Во-вторых, как они себя проявят, когда выйдут на площадку против топ-команд. Я не знаю причин такого отношения Базаревича к Понкрашову и Воронову. Но в такой критической ситуации нам нужен опытный боец», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Барышевым.
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