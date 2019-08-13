Тараканов: Джеймс — замена такому яркому игроку нападения, как де Коло

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов поделился мнением о перспективах новичка ЦСКА Майка Джеймса. О переходе игрока пресс-служба москвичей сообщила 12 августа.

«Руководство ЦСКА искало игрока, который был бы таким клатчером, который способен в одиночку решать моменты. Мне кажется, что Джеймс будет играть только в Евролиге. Переговоры велись уже достаточно давно и, на мой взгляд, это замена такому яркому игроку нападения как де Коло, который мог в одиночку многое решить. В момент, когда не пойдёт командная игра, этот человек должен будет брать на себя игру. От таких лидеров многое зависит. Если они есть в команде, у тренера будет план Б, С и так далее.

А вообще трансферная кампания ЦСКА впечатляет. Как и трансферы «Химок» с «Зенитом», которые отличились, Краснодар пока не такой яркий на их фоне, не будем забывать про Казань. Сезон в любом случае предстоит увлекательный», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Барышевым.