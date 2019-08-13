Лаури не сыграет на Кубке мира
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Кайл Лаури не выступит на Кубке мира в составе сборной США. Лаури сообщил, что не сможет сыграть на турнире из-за травмы.
Несколько недель назад он перенёс операцию на большом пальце левой руки. В итоге спортсмен не успел полностью восстановиться.
«Я надеялся, что смогу выступить на турнире, но врачи не разрешили мне. Хотелось успеть вернуться на площадку и помочь своей сборной в борьбе за золото. Мне нравится играть за национальную команду, но теперь придётся поддерживать сборную, сидя дома. Я верю, что парни, представляющие нашу страну, проведут отличный турнир и выиграют золотые медали. Вперёд, США!», — написал Лари в своём «инстаграме».
Кубок мира будет проходить в Китае в августе и сентябре.
Сборная США назвала список игроков, которые претендуют на поездку на Кубок мира
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