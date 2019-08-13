Кьюбан: Энтони должны были взять в сборную США на Кубок мира

Владелец клуба НБА «Даллас Маверикс», известный бизнесмен Марк Кьюбан считает, что руководство сборной США должно было взять на Кубок мира в Китай Кармело Энтони. Ранее ветеран, оставшийся без контракта в НБА, говорил о желании сыграть за национальную команду. Но генменеджер сборной США Джерри Коланджело сообщил, что Энтони не сыграет на турнире, так как может стать «отвлекающим фактором».

«Я хочу поддержать Мело. Его должны были взять в сборную, причин, чтобы не брать его, нет. Отвлекающий фактор? О чём вы говорите? У этой сборной лучшие тренеры во всей вселенной! Как Кармело может быть отвлекающим фактором?» — цитирует Кьюбана Fadeaway World.

Кубок мира будет проходить в августе и сентябре в Китае.