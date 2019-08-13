Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Главный тренер «Далласа»: у Дончича отличная мотивация перед новым сезоном

Главный тренер «Далласа»: у Дончича отличная мотивация перед новым сезоном
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл прокомментировал подготовку к новому сезону. Специалист отметил упорство, с которым в межсезонье работает Лука Дончич. Он перебрался в НБА из «Реала» перед началом прошлого сезона.

«Это естественный процесс, который очень важен для любого игрока после дебюта в НБА. Особенно это важно для Луки, он провёл очень сильный первый сезон.

Во втором сезоне к нему будут относиться по-особенному. Он упорно работает над своим телом, физической готовностью и игрой. Дончич продолжает делать всё, чтобы стать очень хорошим игроком.

Я знаю, что у него отличная мотивация перед новым сезоном», — цитирует Карлайла The Dallas Morning News.

Дончич был признан лучшим новичком НБА в минувшем сезоне.

Дончич — лучший новичок НБА по итогам сезона-2018/19
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент