Главный тренер «Далласа»: у Дончича отличная мотивация перед новым сезоном

Главный тренер «Даллас Маверикс» Рик Карлайл прокомментировал подготовку к новому сезону. Специалист отметил упорство, с которым в межсезонье работает Лука Дончич. Он перебрался в НБА из «Реала» перед началом прошлого сезона.

«Это естественный процесс, который очень важен для любого игрока после дебюта в НБА. Особенно это важно для Луки, он провёл очень сильный первый сезон.

Во втором сезоне к нему будут относиться по-особенному. Он упорно работает над своим телом, физической готовностью и игрой. Дончич продолжает делать всё, чтобы стать очень хорошим игроком.

Я знаю, что у него отличная мотивация перед новым сезоном», — цитирует Карлайла The Dallas Morning News.

Дончич был признан лучшим новичком НБА в минувшем сезоне.