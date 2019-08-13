Мелли не поможет сборной Италии на ЧМ-2019
Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» и сборной Италии по баскетболу Николо Мелли не сможет принять участие в чемпионате мира, сообщает Eurohoops. Не так давно он перенёс операцию на колене. Последние обследования показали, что Мелли не успеет восстановиться к старту первенства.
Напомним, что после удаления аппендицита под вопросом участие в чемпионате лидера сборной Италии, форварда «Оклахомы-Сити Тандер» Данило Галлинари. Таким образом, «скуадра адзурра» рискует приехать в Китай без двух ведущих игроков.
В минувшем сезоне Мелли защищал цвета стамбульского «Фенербахче». В Евролиге он принял участие в 36 поединках (34 в старте), набирая в них 7,3 очка, собирая 4,1 подбора и совершая 1,6 передачи в среднем.
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