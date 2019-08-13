«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с Аланом Уильямсом

Руководство «Локомотива-Кубань» заключило контракт с бывшим центровым «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз» Аланом Уильямсом, сообщает официальный сайт краснодарского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Алан выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2015 года, но не был выбран ни одной из команд. Позже он попал в лигу и защищал цвета «Финикс Санз». В составе аризонцев Уильямс числился стабильным игроком ротации, пока не получил тяжёлую травму и не выбыл из строя практически на целый год. Также в НБА он выступал в составе «Бруклин Нетс».



В регулярных чемпионатах он принял участие в 67 матчах, набирая 6,2 очка и собирая 5,5 подбора. Минувший сезон завершал в одном из клубов чемпионата Китая.

«Мы рады, что нам удалось подписать игрока такого уровня. Алан Уильямс – молодой, талантливый и амбициозный центровой, которому есть что доказывать. Надеюсь, он сможет быстро адаптироваться и показать свои лучшие качества», — сказал вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас.