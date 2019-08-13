Баскетболисты сборной Кот-д'Ивуара объявили забастовку перед стартом ЧМ-2019

Баскетболисты сборной Кот-д'Ивуара заявили о забастовке незадолго до старта чемпионата мира, сообщает Eurohoops. Игроки недовольны действиями Ивуарийской федерации баскетбола. По их словам, им не были выплачены заранее оговорённые бонусы. Также члены команды сетуют, что вынуждены сами оплачивать лечение.

«Мы не получили ни одной бонусной выплаты с самого начала тренировочного лагеря. В федерации обещали, что мы получим половину, генеральный менеджер прибыл в Мадрид, но мы всё ещё без денег. Мы требуем выплаты долга для подготовки к чемпионату мира», — сказал капитан ивуарийской команды Лэндри Эди.

На стадии первого группового этапа африканская сборная поборется с соперниками из Китая, Венесуэлы и Польши.