Уильямс: слышал, что у «Локомотива-Кубань» одни из лучших фанатов в мире
Новобранец «Локомотива-Кубань» американский центровой Алан Уильямс прокомментировал подписание контракта с краснодарской командой, отметив, что ему уже не терпится сыграть перед болельщиками «железнодорожников».
«Очень рад присоединиться к «Локо» и хочу как можно скорее приступить к работе. Слышал, что здесь просто невероятные фанаты, одни из лучших в мире! С нетерпением жду шанса сыграть перед ними», — приводит слова Уильямса официальный сайт «Локомотива-Кубань».
О контракте с баскетболистом было объявлено сегодня, 13 августа. Соглашение рассчитано на один год. Минувший сезон Алан завершал в чемпионате Китая. Также у него есть опыт выступлений в НБА. В прошлом он защищал цвета «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс».
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