Карри уверен, что «Голден Стэйт» в новом сезоне будет претендовать на титул

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри уверен, что команда из Калифорнии снова будет входить в число претендентов на титул.

«Мне смешно, когда кто-то говорит, что мы уже не претендуем на титул. Но сейчас каждый может говорить что хочет. У нас большая поддержка», — сказал Карри в интервью, размещённом на странице 95.7 The Game в «Твиттере».

В межсезонье «Уорриорз» покинул один из лидеров команды — форвард Кевин Дюрант. Также коллектив Стива Керра большую часть следующего регулярного чемпионата проведёт без основного атакующего защитника Клэя Томпсона, который получил тяжёлую травму в ходе финальной серии плей-офф с «Торонто Рэпторс».

Напомним, в 2019 году «Голден Стэйт» впервые за три года не сумел завоевать титул.