Антонов: в ЦСКА идёт большая перестройка

Форвард сборной России и ЦСКА Семён Антонов поделился мыслями о новобранцах «армейцев», контракты с которыми были подписаны в межсезонье. По словам баскетболиста, в коллективе затеяна большая перестройка.

«Джеймс — очень сильный игрок, который может создать ситуацию для атаки и себе, и партнёрам. Не зря он взял приз лучшему снайперу Евролиги и едва не вывел «Милан» в плей-офф. Думаю, что тренерский штаб знает, как использовать его сильные качества. У Димитриса уже наверняка есть какие-то заготовки под него. Понятно, что с приходом Майка и других новичков рисунок игры команды серьёзно изменится.



Если оценивать последний сезон, который провели Хиллиард и Фойгтманн в «Басконии», они усилят ЦСКА. Мы много раз играли против них в Евролиге, и противостоять им всегда была очень сложной задачей. Про Куфоса мне сложно что-то сказать, он не играл в Европе. Но наш менеджмент вряд ли будет подписывать баскетболиста, в котором есть сомнение как в плане игровых, так и человеческих качеств. То же самое могу сказать и про Бэйкера. В этом сезоне в команде идет большая перестройка, ушло много игроков, которые были костяком коллектива. Но это нормальный процесс, во всех европейских командах проходят этапы смены лидеров. Понятно, что новичков будут сравнивать с Нандо, Серхио, Кори… Это неизбежно», — приводит слова Антонова издание «Известия».