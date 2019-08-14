Прохоров может продать «Бруклин» за $ 2,35 млрд

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продаст 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает The New York Post.
В настоящее время Цаю, соучредителю Alibaba, принадлежат 49% акций, он их приобрёл в апреле 2018 года. Тогда Цай заплатил $1 млрд за пакет акций. Теперь китайский бизнесмен планирует выкупить оставшиеся активы «Нетс», сумма сделки, по данным источника, составит $ 2,35 млрд.
Прохоров приобрёл 80% акций «Нетс» в 2009 году и 45% строящейся арены за $223 млн. После того, как российский бизнесмен продал 49% актива Цаю, китайский бизнесмен оставил за собой право выкупить оставшиеся акции за $1,35 млрд перед началом сезона 2021/22. Но теперь, по всей видимости, Цай хочет ускорить процесс.
Если сделка состоится, то Прохоров и Цай установят новый рекорд для баскетбола. Ранее рейтинг самых крупных сделок возглавляла покупка «Хьюстон Рокетс» за $ 2,2 млрд.
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