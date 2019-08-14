Источник: «Локомотив-Кубань» заключил контракт с бывшим форвардом «Финикса»
Тяжёлый форвард Джонни О’Брайант продолжит карьеру в БК «Локомотив-Кубань», утверждает Eurohoops. По данным источника, американский баскетболист подписал соглашение с краснодарским клубом. Официально о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.
В минувшем сезоне он выступал за «Маккаби» из Тель-Авива. Израильский клуб хотел продлить соглашение, но О’Брайант предпочёл другие варианты.
В матчах Евролиги форвард набирал 10,6 очка, 5,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
Ранее американский баскетболист выступал в НБА. Он защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс» и «Финикс Санс».
В минувшем сезоне «Локомотив-Кубань» пробился в плей-офф Единой лиги ВТБ, но уже в первом раунде выбыл из борьбы.
«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с Аланом Уильямсом
- 14 августа 2019
-
11:33
-
10:35
-
09:46
-
00:44
- 13 августа 2019
-
23:59
-
22:57
-
21:26
-
20:51
-
19:34
-
19:30
-
18:58
-
17:22
-
16:38
-
12:58
-
11:34
-
10:25
-
10:00
-
08:45
-
08:30
-
00:42
-
00:39
- 12 августа 2019
-
23:39
-
22:46
-
21:53
-
20:57
-
18:21
-
18:13
-
17:32
-
15:58
-
14:36
-
13:17
-
10:54
-
10:19
-
09:46
-
08:05
Партнерский контент