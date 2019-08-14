Источник: «Локомотив-Кубань» заключил контракт с бывшим форвардом «Финикса»

Тяжёлый форвард Джонни О’Брайант продолжит карьеру в БК «Локомотив-Кубань», утверждает Eurohoops. По данным источника, американский баскетболист подписал соглашение с краснодарским клубом. Официально о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

В минувшем сезоне он выступал за «Маккаби» из Тель-Авива. Израильский клуб хотел продлить соглашение, но О’Брайант предпочёл другие варианты.

В матчах Евролиги форвард набирал 10,6 очка, 5,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.

Ранее американский баскетболист выступал в НБА. Он защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс» и «Финикс Санс».

В минувшем сезоне «Локомотив-Кубань» пробился в плей-офф Единой лиги ВТБ, но уже в первом раунде выбыл из борьбы.