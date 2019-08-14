«Химки» без Мозгова и Шведа отправились на первый предсезонный сбор

БК «Химки» сегодня, 14 августа, утром отправился в Словению на первый предсезонный сбор. Он будет проходить до конца августа.

Состав команды на первый сбор: Вячеслав Зайцев, Пётр Губанов, Егор Вяльцев, Сергей Моня, Дайрис Бертанс, Янис Тимма, Тимофей Якушин, Девин Букер, Энтони Гилл, Андрей Десятников (основа), а также молодые игроки Иван Евстигнеев, Максим Барашков, Сергей Клюев, Игорь Вольхин, Максим Прощенко.

Тимофей Мозгов и Джереми Эванс присоединятся к команде позднее в Словении.

На сборе не будут присутствовать Сергей Карасёв и Евгений Валиев, которые готовятся к Кубку мира в составе сборной России. Также пропустит сбор Стефан Йович, готовящийся к турниру в составе сборной Сербии.

В России остался Алексей Швед, он восстанавливается после травмы.