Жеребко: здорово, что в «Химках» теперь будет два шведа

Новичок БК «Химки» шведский форвард Юнас Жеребко прокомментировал подписание контракта с подмосковным клубом. В «Химки» Жеребко перешёл после девяти сезонов, проведённых в НБА.
«Рад, что у меня будет отличная возможность сыграть в одной из лучших команд Европы. Жду с нетерпением момента, когда смогу биться против топовых европейских соперников. Я провёл десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть.
О «Химках», игроках и тренерах я знаю многое. В команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией.
Постараюсь проявить свои лучшие качества в России и Европе, буду играть для болельщиков «Химок». Здорово, что теперь в нашей команде будет два шведа. Мне всегда нравилось, как играет Алексей Швед, мы уже успели пошутить на эту тему. Он очень талантливый игрок, буду рад стать его одноклубником. Также я буду рад изучить Россию и Москву, где я раньше никогда не был», — цитирует Жеребко пресс-служба «Химок».
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