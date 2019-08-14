Руткаускас: О'Брайант рассматривал варианты из НБА, но выбрал «Локомотив-Кубань»

Вице-президент «Локомотива-Кубань» Гинас Руткаускас прокомментировал подписание контракта краснодарской командой с Джонни О`Брайантом.
«Джонни О`Брайант – молодой и перспективный игрок, обладающий опытом игры в Европе. Он до последнего рассматривал варианты из НБА, но выбрал «Локомотив-Кубань». Мы очень рады, что О`Брайант проведт с нами следующий сезон!» — приводит слова Гинаса Руткаускаса официальный сайт краснодарской команды.
В минувшем сезоне американский баскетболист выступал за «Маккаби» из Тель-Авива. Израильский клуб хотел продлить соглашение, но О’Брайант предпочёл другие варианты.
В матчах Евролиги форвард набирал 10,6 очка, 5,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.
Ранее американский баскетболист выступал в НБА. Он защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс» и «Финикс Санс». В сезоне-2017/18 он отыграл 36 матчей в составе «Хорнетс», проводя на площадке 10,5 минут и набирая 4,8 очка, 2,6 подбора и 0,4 передачи в среднем за игру.
- 14 августа 2019
-
18:47
-
17:45
-
16:26
-
14:51
-
14:31
-
14:22
-
12:37
-
11:33
-
10:35
-
09:46
-
00:44
- 13 августа 2019
-
23:59
-
22:57
-
21:26
-
20:51
-
19:34
-
19:30
-
18:58
-
17:22
-
16:38
-
12:58
-
11:34
-
10:25
-
10:00
-
08:45
-
08:30
-
00:42
-
00:39
- 12 августа 2019
-
23:39
-
22:46
-
21:53
-
20:57
-
18:21
-
18:13
-
17:32