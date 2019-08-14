Банки: О'Брайант уже показал, на что способен в Евролиге

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Лука Банки прокомментировал подписание контракта краснодарской командой с Джонни О`Брайантом.



«Мы подписали контракт с игроком, который уже показал, на что способен в Евролиге. Он молод, талантлив и голоден до побед. Такой игрок, как Джонни О`Брайант будет полезен на обеих сторонах площадки. Я уверен, его опыт поможет достичь целей, которые будут стоять перед командой в следующем сезоне!», — приводит слова Луки Банки официальный сайт краснодарской команды.



В минувшем сезоне американский баскетболист выступал за «Маккаби» из Тель-Авива. Израильский клуб хотел продлить соглашение, но О’Брайант предпочёл другие варианты.



В матчах Евролиги форвард набирал 10,6 очка, 5,9 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.



Ранее американский баскетболист выступал в НБА. Он защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс» и «Финикс Санс». В сезоне-17/18 он отыграл 36 матчей в составе «Хорнетс», проводя на площадке 10,5 минуты и набирая 4,8 очка, 2,6 подбора и 0,4 передачи в среднем за игру.