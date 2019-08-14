Карасёв: сборная России едет на Кубок мира в роли тёмной лошадки

Защитник сборной России Сергей Карасёв поделился ожиданиями от Кубка мира 2019 года, в котором примет участие сборная.
«Чувствую себя нормально. Палец больше не беспокоит. Сегодня уже тренировался, так что я в строю. Как мы отнеслись к отсутствию Алексея Шведа и Дмитрия Кулагина? Это жизнь, это спорт, в нём случаются травмы. Существенные потери, но мы не зря бились в квалификации, выходили на Кубок мира. Рассчитываем только на себя, на командную игру и самоотдачу каждого из ребят. Едем на турнир тёмными лошадками, а там посмотрим.
Сыгрываемся с каждым днём. После проигрыша от Ирана пошли разговоры: сыгранности нет, игроков нет. Но матч с Италией многое показал. На домашней площадке итальянцев, при их болельщиках показали, что за счёт командной игры всё возможно. У нас нет суперзвёзд, поэтому будем биться друг за друга. А шансы у нас есть», — передаёт слова Карасёва корреспондент «Чемпионата» Игорь Барышев.
Кубок мира пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. Предстоящий турнир пропустят сразу несколько игроков основной обоймы сборной — защитники Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин, центровой Тимофей Мозгов и защитник Алексей Швед.
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