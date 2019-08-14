Фридзон: цель на сегодня — выйти из группы на Кубке мира

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон поделился ожиданиями от предстоящего Кубка мира — 2019.
«Подготовка идет своим ходом. Да, есть травмированные, приболевшие. Но это нормальная ситуация, мы уже три недели вместе тренируемся, играем. И игры показали, что мы на правильном пути. Понятно, есть в чем прибавить. Все ребята готовы, настраиваются на Кубок мира.
Отсутствие Шведа и Кулагина? Рассчитывали на ребят, конечно. Но вы же понимаете, что здоровье есть здоровье, здесь ничего не сделаешь. Наперекор здоровью ты же не пойдешь. Можно выйти и остаться на всю жизнь калекой, кому это нужно? Я с ними разговаривал, они очень хотели выступить на таком празднике, как Кубок мира. Тренировались без них столько времени, будем тренироваться и дальше без них, как говорится, за себя и за тех парней. И за Тимофея Мозгова, и за Диму Хвостова. Если бы их всех собрать, была бы идеальная команда.
Базаревич, конечно, расстроен. Рассчитывал на парней. Но он держится молодцом, подбадривает нас. Цель на сегодня — выйти из группы. И важно, что сейчас есть коллектив в сборной, команда. Выйти в олимпийскую квалификацию нам по силам, а там и травмированные ребята вернутся», — передаёт слова Фридзона корреспондент «Чемпионата» Игорь Барышев.
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