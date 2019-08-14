Розир: многие не в курсе, насколько Ирвинг хороший человек

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир признался, что у него нет никакого конфликта с бывшим одноклубником Кайри Ирвингом.



«Многие не в курсе, насколько Кайри — хороший человек, думают, что я его ненавижу. Многие думают, что между нами плохие отношения, но мы переписываемся, я писал ему перед тем, как закрылся рынок свободных агентов. Я отправил ему смайл с глазами, а он в ответ — то же самое», — приводит слова Розира Bleacher Report.



27-летний Ирвинг последние два года выступал за «Бостон Селтикс». В минувшем сезоне он набирал 23,8 очка, совершал 5 подборов и отдавал 6,9 передачи за 33 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 21,3 очка, 4,4 подбора и 7 передач за 37 минут в плей-офф.

