Грин — об уходе Дюранта из команды: Кевин заслужил делать то, что хочет

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о своём отношении к переходу Кевина Дюранта в «Бруклин Нетс».
«Кевин — мой брат, я рад за него. Нечасто в жизни выдаётся возможность делать то, что ты хочешь. Он много работал и наконец получил возможность делать то, что захочет. Он действительно это заслуживает», — приводит слова Дрэймонда Грина ESPN.
Дюрант выступал за «Голден Стэйт» с 2016 года. За это время он дважды завоевал титул чемпиона НБА, оба раза становясь MVP финальной серии. В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 78 матчах, набирая в них в среднем 26 очков, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передачи. Дюрант — десятикратный участник Матча всех звезд НБА.
Ожидается, что Кевин полностью пропустит следующий сезон из-за разрыва ахиллова сухожилия, полученного в финальной серии минувшего плей-офф.
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