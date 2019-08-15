В неофициальном рейтинге ФИБА Россия находится лишь на 18-м месте

Перед стартом Кубка мира 2019 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила рейтинг всех сборных – участниц турнира. Список был установлен с учётом результатов товарищеских матчей.

Сборная России в рейтинге оказалась на 18-м месте.

«За 18 дней до старта турнира сборная России потеряла Алексея Шведа. Это большая потеря. На этой неделе россияне проведут очень важные матчи со сборными Финляндии и Литвы. Это шанс оценить, на что может рассчитывать российская команда без Шведа», — говорится в сообщении ФИБА.

Неофициальный рейтинг возглавляют сборные США, Сербии, Греции, Испании и Франции. Сборные Аргентины и Нигерии, с которыми россияне сыграют на групповом этапе, оказались на седьмой и восьмой строчках. Сборная Южной Кореи, ещё один соперник россиян, получила 30-е место в рейтинге.