В неофициальном рейтинге ФИБА Россия находится лишь на 18-м месте

Перед стартом Кубка мира 2019 года Международная федерация баскетбола (ФИБА) представила рейтинг всех сборных – участниц турнира. Список был установлен с учётом результатов товарищеских матчей.
Сборная России в рейтинге оказалась на 18-м месте.
«За 18 дней до старта турнира сборная России потеряла Алексея Шведа. Это большая потеря. На этой неделе россияне проведут очень важные матчи со сборными Финляндии и Литвы. Это шанс оценить, на что может рассчитывать российская команда без Шведа», — говорится в сообщении ФИБА.
Неофициальный рейтинг возглавляют сборные США, Сербии, Греции, Испании и Франции. Сборные Аргентины и Нигерии, с которыми россияне сыграют на групповом этапе, оказались на седьмой и восьмой строчках. Сборная Южной Кореи, ещё один соперник россиян, получила 30-е место в рейтинге.
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