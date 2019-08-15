Грин: игрокам «Голден Стэйт» не хватало ощущения аутсайдера
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин уверен, что его клуб сумеет выйти в плей-офф. По мнению Грина, все разговоры о кризисе «Голден Стэйт», сыгравшего в прошлом сезоне в финале плей-офф НБА, сильно преувеличены.
«Я слышал, как говорят, что мы не выйдем в плей-офф. Это безумие и полное неуважение. Впрочем, к нам проявляли неуважение на протяжении многих лет.
Вообще, мне нравится быть аутсайдером, давно не носили этот статус. Мне не хватало этого ощущения, думаю, что не хватало его и Карри. Судя по тому, что мне говорил Клэй Томпсон, ему тоже не хватало этого чувства», — цитирует Грина ESPN.
- 15 августа 2019
-
14:51
-
13:55
-
13:00
-
11:45
-
09:22
-
08:28
-
00:54
- 14 августа 2019
-
22:56
-
21:58
-
20:12
-
19:26
-
18:47
-
17:45
-
16:26
-
14:51
-
14:31
-
14:22
-
12:37
-
11:33
-
10:35
-
09:46
-
00:44
- 13 августа 2019
-
23:59
-
22:57
-
21:26
-
20:51
-
19:34
-
19:30
-
18:58
-
17:22
-
16:38
-
12:58
-
11:34
-
10:25
-
10:00
Партнерский контент