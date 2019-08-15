Грин: игрокам «Голден Стэйт» не хватало ощущения аутсайдера

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин уверен, что его клуб сумеет выйти в плей-офф. По мнению Грина, все разговоры о кризисе «Голден Стэйт», сыгравшего в прошлом сезоне в финале плей-офф НБА, сильно преувеличены.

«Я слышал, как говорят, что мы не выйдем в плей-офф. Это безумие и полное неуважение. Впрочем, к нам проявляли неуважение на протяжении многих лет.

Вообще, мне нравится быть аутсайдером, давно не носили этот статус. Мне не хватало этого ощущения, думаю, что не хватало его и Карри. Судя по тому, что мне говорил Клэй Томпсон, ему тоже не хватало этого чувства», — цитирует Грина ESPN.