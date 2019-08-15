Смарт назвал позором поражение сборной США от резервистов

Защитник «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Маркус Смарт прокомментировал поражение национальной команды от резервистов во время тренировки. Сборная США дважды сыграла с командой резервистов из G-лиги и потерпела два поражения, причём, одно из них было разгромным.

«Что тут можно сказать? Это позор», — цитирует Смарта Clutch Points.

По данным американских СМИ, в первой двухсторонке, длившейся лишь 10 минут, американская сборная уступила в три очка. Во втором матче команда из G-лиги победила с разницей в 19 очков.

В состав национальной команды США отказались приехать практически все лидеры. Некоторые сослались на травмы, другие решили подготовиться к новому сезону.

Теперь сборная США 16 августа проведёт товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку мира. Американцы сыграют со сборной Испании.