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Смарт назвал позором поражение сборной США от резервистов

Смарт назвал позором поражение сборной США от резервистов
Баскетбол / Сборные 0

Защитник «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Маркус Смарт прокомментировал поражение национальной команды от резервистов во время тренировки. Сборная США дважды сыграла с командой резервистов из G-лиги и потерпела два поражения, причём, одно из них было разгромным.
«Что тут можно сказать? Это позор», — цитирует Смарта Clutch Points.

По данным американских СМИ, в первой двухсторонке, длившейся лишь 10 минут, американская сборная уступила в три очка. Во втором матче команда из G-лиги победила с разницей в 19 очков.

В состав национальной команды США отказались приехать практически все лидеры. Некоторые сослались на травмы, другие решили подготовиться к новому сезону.

Теперь сборная США 16 августа проведёт товарищеский матч в рамках подготовки к Кубку мира. Американцы сыграют со сборной Испании.

Сборная США на тренировке дважды уступила команде из игроков G-лиги
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