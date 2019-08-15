Казинс получил травму колена на тренировке

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркус Казинс получил травму колена во время тренировки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Серьёзность полученной травмы пока неизвестна. 15 августа игрока ждёт медицинское обследование в Лос-Анджелесе, которое и определит сроки восстановления баскетболиста.
Минувший сезон Казинс провёл в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и добрался с командой до финала плей-офф. В межсезонье Казинс договорился о подписании однолетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на правах свободного агента.
В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 30 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 передачи. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.
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