В тренерском штабе «Локомотива-Кубань» произошли изменения, сообщает официальный сайт краснодарской команды. Тренерский штаб покинули ассистенты главного тренера Эдуард Рауд и Николай Танасейчук. На должность ассистента главного тренера назначен итальянский специалист – Алессандро Магро. Также одним из новичков в клубе будет тренер по индивидуальной подготовке Андрей Цыпачёв.



Работу в клубе продолжат тренеры-скауты Богдан Карайчич и Станислав Збарский, тренеры по физической подготовке Алехандро Гарсия и Олег Красноруженко и тренер по индивидуальной подготовке Витаутас Валиулис.

Напомним, в нынешнее межсезонье краснодарская команда сменила главного тренера. Наставником команды в предстоящем сезоне будет итальянский специалист Лука Банки.