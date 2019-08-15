Игроки сборной Венесуэлы объявили забастовку
Баскетболисты сборной Венесуэлы объявили забастовку незадолго до старта первенства мира, сообщает Sportando. Игроки национальной команды выразили недовольство сразу по нескольким пунктам.
Так, отношения между главным тренером и командой крайне напряжённые. Большинство игроков недовольно решениями наставника как на паркете, так и вне его. Кроме того, команде из Южной Америки не выплачивают положенные гонорары. Также баскетболисты жалуются на отсутствие медицинской помощи и нехватки инвентаря.
На первой стадии группового этапа чемпионата мира сборная Венесуэлы сыграет с соперниками из Китая, Польши и Кот-д'Ивуара. В лагере ивуарийской команды также серьёзные противоречия, которые привели к забастовке игроков.
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