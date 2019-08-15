Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игроки сборной Венесуэлы объявили забастовку

Игроки сборной Венесуэлы объявили забастовку
Баскетбол / Кубок мира 2019 0

Баскетболисты сборной Венесуэлы объявили забастовку незадолго до старта первенства мира, сообщает Sportando. Игроки национальной команды выразили недовольство сразу по нескольким пунктам.

Так, отношения между главным тренером и командой крайне напряжённые. Большинство игроков недовольно решениями наставника как на паркете, так и вне его. Кроме того, команде из Южной Америки не выплачивают положенные гонорары. Также баскетболисты жалуются на отсутствие медицинской помощи и нехватки инвентаря.

На первой стадии группового этапа чемпионата мира сборная Венесуэлы сыграет с соперниками из Китая, Польши и Кот-д'Ивуара. В лагере ивуарийской команды также серьёзные противоречия, которые привели к забастовке игроков.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент