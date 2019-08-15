14-й номер драфта-2013 Мухаммад продолжит выступать в Китае
Американский свингмен Шабазз Мухаммад подписал контракт с командой Китайской баскетбольной ассоциаиции «Шеньчжень Авиаторс», сообщает Sportando. Таким образом, он будет выступать в Поднебесной уже второй сезон кряду. В минувшем году он защищал цвета «Шаньси Лунгс». В 41 игре сезона в КБА набирал 29 очков, собирал 11 подборов и совершал 2 передачи.
Мухаммад — четырнадцатый номер драфта-2013 года. На ярмарке талантов он был выбран командой «Юта Джаз», но профессиональную карьеру начал в составе «Миннесоты Тимбервулвз», также в НБА он защищал цвета «Милуоки Бакс». Последний раз он выступал в США в 2018 году.
В регулярных чемпионатах на его счету 278 матчей, в которых он набирал 9,0 очка и собирал 2,8 подбора.
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