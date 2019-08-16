Кузма: Казинс должен был сыграть важную роль в команде в следующем сезоне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма прокомментировал ситуацию вокруг Демаркуса Казинса, получившего разрыв крестообразных связок на тренировке. Ранее стало известно, что Казинс может пропустить из-за травмы весь предстоящий сезон.



«Получить травму — это очень серьёзно. Баскетбол — не только наше любимое занятие, но и средство к существованию. Для такого парня, как Казинс, это очень тяжело, учитывая то, как сильно он любит баскетбол и пытается вернуться на паркет после всех этих травм.



Такое случается. Никогда нельзя предсказать, что произойдёт. Демаркус должен был сыграть важную роль в команде в следующем сезоне», — приводит слова Кайла Кузмы ESPN.

В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Демаркус Казинс принял участие в 30 встречах, набирая в них 16,3 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 3,6 результативной передачи за встречу. В плей-офф его статистика составляла 7,6 очка, 4,9 подбора и 2,4 передачи в среднем.



