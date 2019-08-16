«Енисей» расторг контракт с игроком, которого подписал восемь дней назад

«Енисей» расторг контракт с американским защитником Родни Прайором, сообщает пресс-служба красноярской команды. Контракт с Прайором был подписан всего восемь дней назад. О причинах расторжения контракта не сообщается.



В 2014 году Родни Прайор начал выступление в американской студенческой лиге NCAA, где он играл за университет Роберта Морриса и Джорджтауна. В 2017 году Прайор выставил кандидатуру на драфт НБА, но его так и не выбрали.



После этого Прайор выступал в чемпионатах Турции, Канады и американской Лиге развития. В минувшем сезоне в составе «Рэпторс 905» он в среднем набирал 9 очков и совершал 3 подбора за 20 минут игрового времени.



В 2017 году Прайор выиграл конкурс по броскам сверху NCAA.

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