Такер: все в «Хьюстоне» рады переходу Уэстбрука

Форвард «Хьюстон Рокетс» Пи Джей Такер подчеркнул, что у команды большие ожидания от перехода в клуб разыгрывающего Расселла Уэстбрука.
«Все в команде рады переходу Уэстбрука. Но нам предстоит адаптироваться к новым условиям. Мы должны постараться сделать так, чтобы это сработало. Будем смотреть, как будут работать разные сочетания, наш тренер в этом хорош», — приводит слова Такера Houston Chronicle.
Напомним, о переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон Рокетс» объявил 17 июля. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.
Последние три сезона регулярного чемпионата Уэстбрук неизменно заканчивал со средним трипл-даблом за игру.
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