Скариоло: сборная США — лучшая команда Кубка мира

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло поделился мнением о сборной США, с которой испанцы сыграют сегодня, 16 августа.



«Мы сыграем с лучшей командой предстоящего мирового первенства. Американцы доставят нам много трудностей на этом этапе. Мы хотим посоперничать и попробовать себя с лучшими противниками. Крайне важно расширить свой технико-тактический потенциал и проверить наши наработки», — приводит слова Серджо Скариоло Sportando.



Напомним, в состав национальной команды США отказались приехать практически все лидеры. Некоторые сослались на травмы, другие решили подготовиться к новому сезону.



14 августа американская сборная потерпела два поражения от команд, составленных из игроков G-лиги и неамериканских лиг. В первой двухсторонке, длившейся лишь 10 минут, американская сборная уступила в три очка. Во втором матче команда из G-лиги победила с разницей в 19 очков.