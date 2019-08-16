Скариоло: сборная США — лучшая команда Кубка мира

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло поделился мнением о сборной США, с которой испанцы сыграют сегодня, 16 августа.
«Мы сыграем с лучшей командой предстоящего мирового первенства. Американцы доставят нам много трудностей на этом этапе. Мы хотим посоперничать и попробовать себя с лучшими противниками. Крайне важно расширить свой технико-тактический потенциал и проверить наши наработки», — приводит слова Серджо Скариоло Sportando.
Напомним, в состав национальной команды США отказались приехать практически все лидеры. Некоторые сослались на травмы, другие решили подготовиться к новому сезону.
14 августа американская сборная потерпела два поражения от команд, составленных из игроков G-лиги и неамериканских лиг. В первой двухсторонке, длившейся лишь 10 минут, американская сборная уступила в три очка. Во втором матче команда из G-лиги победила с разницей в 19 очков.
- 16 августа 2019
-
15:58
-
14:36
-
13:31
-
12:17
-
11:51
-
10:27
-
09:37
-
00:52
- 15 августа 2019
-
23:56
-
22:59
-
21:42
-
20:53
-
19:34
-
18:56
-
17:43
-
14:51
-
13:55
-
13:00
-
11:45
-
09:22
-
08:28
-
00:54
- 14 августа 2019
-
22:56
-
21:58
-
20:12
-
19:26
-
18:47
-
17:45
-
16:26
-
14:51
-
14:31
-
14:22
-
12:37
-
11:33
-
10:35