Прохоров продал «Бруклин», подписав рекордную сделку в истории баскетбола

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает официальный сайт клуба. Кроме этого вместе непосредственно с клубом в руки к соучредителю Alibaba Group переходит и арена «Нетс» Barclays Center.

Таким образом, Прохоров закрыл сделку, история которой началась ещё в 2018 году. В апреле минувшего года Цай заплатил Прохорову $ 1 млрд за 49% акций клуба. По соглашению, у бизнесмена оставалась опция выкупа контрольного пакета акций «Бруклина» и его арены в 2019 году, ею он и воспользовался.

Общая сумма сделки составила $ 2,35 млрд, что стало рекордом не только для баскетбола, но и для профессионального спорта в целом. Ранее рейтинг самых крупных сделок возглавляла покупка команды НБА «Хьюстон Рокетс» и приобретение клуба НФЛ «Каролина». Каждая из них обошлась в $ 2,2 млрд.