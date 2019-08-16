Прохоров продал «Бруклин», подписав рекордную сделку в истории баскетбола

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает официальный сайт клуба. Кроме этого вместе непосредственно с клубом в руки к соучредителю Alibaba Group переходит и арена «Нетс» Barclays Center.
Таким образом, Прохоров закрыл сделку, история которой началась ещё в 2018 году. В апреле минувшего года Цай заплатил Прохорову $ 1 млрд за 49% акций клуба. По соглашению, у бизнесмена оставалась опция выкупа контрольного пакета акций «Бруклина» и его арены в 2019 году, ею он и воспользовался.
Общая сумма сделки составила $ 2,35 млрд, что стало рекордом не только для баскетбола, но и для профессионального спорта в целом. Ранее рейтинг самых крупных сделок возглавляла покупка команды НБА «Хьюстон Рокетс» и приобретение клуба НФЛ «Каролина». Каждая из них обошлась в $ 2,2 млрд.
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