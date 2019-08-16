Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Прохоров продал «Бруклин», подписав рекордную сделку в истории баскетбола

Прохоров продал «Бруклин», подписав рекордную сделку в истории баскетбола
Баскетбол / НБА 0

Российский бизнесмен Михаил Прохоров продал 51% акций клуба НБА «Бруклин Нетс» китайскому бизнесмену Джозефу Цаю, сообщает официальный сайт клуба. Кроме этого вместе непосредственно с клубом в руки к соучредителю Alibaba Group переходит и арена «Нетс» Barclays Center.

Таким образом, Прохоров закрыл сделку, история которой началась ещё в 2018 году. В апреле минувшего года Цай заплатил Прохорову $ 1 млрд за 49% акций клуба. По соглашению, у бизнесмена оставалась опция выкупа контрольного пакета акций «Бруклина» и его арены в 2019 году, ею он и воспользовался.

Общая сумма сделки составила $ 2,35 млрд, что стало рекордом не только для баскетбола, но и для профессионального спорта в целом. Ранее рейтинг самых крупных сделок возглавляла покупка команды НБА «Хьюстон Рокетс» и приобретение клуба НФЛ «Каролина». Каждая из них обошлась в $ 2,2 млрд.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент