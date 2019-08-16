Соперник сборной России на ЧМ-2019 в товарищеском матче обыграл Черногорию

Сегодня, 16 августа, в процессе подготовки к чемпионату мира по баскетболу национальная команда Аргентины провела товарищескую встречу с соперниками из Черногории.

Первая половина матча прошла в плотной борьбе, в которой немного удачливее оказались балканцы. Они ушли на большой перерыв в статусе лидеров — 35:33. В третьей четверти команда из Южной Америки прибавила и вышла вперёд — 57:52. В заключительном игровом отрезке аргентинцы не сбавляли обороты, что позволило им одержать победу с разницей в 8 очков — 85:77.

Самым результативным в составе победителей стал баскетболист мадридского «Реала» Габриэль Дек, набравший 23 очка. Его одноклубник Факундо Кампаццо собрал коллекцию из 21 очка, 6 подборов и 6 передач.

Напомним, на стадии первого группового этапа чемпионата мира Аргентина померится силами с соперниками из России, Южной Кореи и Нигерии.