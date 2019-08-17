Пи Джей Такер получил травму и не поможет сборной США на ЧМ-2019

Сборная США по баскетболу в преддверии чемпионата мира понесла ещё одну ощутимую кадровую потерю. Форвард «Хьюстон Рокетс» Пи Джей Такер получил травму лодыжки и не сможет помочь национальной команде на турнире, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Это вторая серьёзная потеря команды США за последние два дня. Ранее стало известно о тяжёлой форме центрового Демаркуса Казинса. На фоне массовых отказов лидеров сборной приехать в тренировочный лагерь по тем или иным причинам, это ещё более усложняет задачу США на чемпионате мира.

Напомним, на стадии первого группового этапа сборная США померится силами с соперниками из Турции, Японии и Чехии.

Ранним утром 18 августа мск США проведёт товарищеский матч с командой Испании.