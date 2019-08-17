«Автодор» объявил о подписании новичка постером «Игры престолов»

Саратовский «Автодор» в стиле «Игры престолов» поприветствовал новичка клуба — Маркела Старкса, опубликовав в своём «твиттере» пост с постером знаменитого сериала, сыграв на созвучии фамилии новичка и одного из домов из вселенной «Песни Льда и Пламени».

Посмотреть фото можно в «твиттере» саратовской команды.



«Хочу поприветствовать саратовских болельщиков и выразить благодарность руководству клуба за предоставленную мне возможность носить цвета «Автодора». Отыграв в прошлом сезоне в Единой лиге ВТБ, я хорошо знаком с этой командой, городом и с нетерпением жду начала чемпионата. Буду очень рад в ближайшее время встретиться с новыми одноклубниками и надеюсь, что мы хорошо подготовимся к предстоящему сезону», — приводит слова Старкса пресс-служба саратовской команды.