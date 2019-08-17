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«Локомотив-Кубань» объявил график своей предсезонной подготовки

«Локомотив-Кубань» объявил график своей предсезонной подготовки
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил график своей предсезонной подготовки, сообщает официальный сайт команды. В общей сложности баскетболисты краснодарской команды на предсезонных сборах посетят три страны, проведу шесть товарищеских матчей и примут участие в международном турнире.

С 21 по 24 августа «Локомотив-Кубань» проведет первые тренировки в «Баскет-Холле».

Второй этап подготовки пройдет в Словении, там команда проведет 11 дней и примет участие в двух товарищеских матчах: 31 августа и 4 сентября. На следующий день, 5 сентября, команда отправится в итальянский Триест, где проведет еще две игры.

Затем «Локо» вернется в Краснодар, а уже 17 отправится в Бурсу, где примет участие в товарищеском турнире. Финальным этапом подготовки станет сбор в Стамбуле. Там команду ждут матчи 23 и 25 сентября.

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