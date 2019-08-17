Сборная Франции потеряла перед ЧМ-2019 Мормана

Форвард сборной Франции и «Анадолу Эфес» Эдриен Морман не сможет помочь национальной команде на первенстве мира в Китае, которое стартует 31 августа, сообщает Sportando. Баскетболист получил травму ахиллова сухожилия.

Минувший сезон стал для Мормана одним из лучших в карьере. Эдриен помог «Анадолу Эфес» пробиться в «Финал четырёх» Евролиги. Всего в сильнейшем клубном турнире континента он принял участие в 37 матчах, набирая в них 12,0 очка, собирая 6,1 подбора, совершая 1,5 передачи и 1,1 перехвата за 29,1 минуты в среднем.

Напомним, это уже вторая ощутимая потеря сборной Франции перед стартом первенства мира. Ранее тренерский штаб во главе с Венсаном Колле лишился разыгрывающего Томаса Эртеля.